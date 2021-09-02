Игорь Артамонов проинспектировал реконструкцию лицея №1 в Добринке

Реконструкция лицея №1 в районном центре Добринка началась в этом году. К основному зданию образовательного учреждения пристраивают спортивный зал. На эти цели выделено свыше 74 млн рублей, 90% из которых направила областная казна, оставшиеся средства добавил районный бюджет.

Строительство идет в рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре. В пристройке будут работать спортзал, методический и медицинский кабинеты, читальный, тренажерный и актовый зал на 250 посадочных мест, здесь также оборудуют подсобное помещение для лыжной базы и мастерскую хозблока.

Сегодня ход реконструкции проинспектировал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Директор лицея Татьяна Селиванова рассказала руководителю региона, что здесь учатся 570 юных добринцев. «Для них в нашем образовательном учреждении работают два спортивных клуба «Спартанец» и «Олимпиец», шесть спортивных секций – по легкой атлетике, стрельбе, туризму и другим дисциплинам. Сейчас охват спортом составляет 70% учащихся. После введения в действие второго спортивного зала мы планируем увеличить его до 100%. Кроме того, значительно повысится качество проведения школьных мероприятий и занятий внеурочной деятельностью», – отметила Татьяна Селиванова. Она добавила, что на 2022 год запланировано благоустройство территории рядом с пристройкой.

«Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число основных задач региональной власти, – подчеркнул Игорь Артамонов после осмотра строительной площадки. – И в первую очередь это касается юного поколения. Все наши дети будут учиться и заниматься спортом в просторных, уютных и оснащенных современным оборудованием образовательных организациях».