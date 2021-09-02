Созданная в рамках нацпроекта «Культура» модельная библиотека открылась в Добринском районе

Библиотека, расположенная в Доме культуры поселка Петровский Добринского района, стала первой модельной библиотекой региона в сельской местности. Сегодня ее осмотрел глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2020 году Добринская ЦБС приняла участие и прошла конкурсный отбор на создание в Петровском модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». На эти цели добринцы получили федеральную субсидию в размере 5 млн рублей, их направили на комплектование книжного фонда, текущий ремонт помещения, формирование доступной среды, техническое оснащение, мебель, шторы и стенды. Районный бюджет добавил 50 тыс. рублей на подписку на периодические издания и приобретение библиотечной техники.

Национальный проект «Культура» уже третий год является основным драйвером инноваций в библиотечной отрасли. В глобальном процессе модернизации принимают участие десятки регионов. Каждый из них – особенная территория со своей историей и спецификой. Приоритетное направление библиотек Липецкой области – краеведение. В модельных библиотеках изучение истории родного края будет для читателей еще увлекательней благодаря цифровым технологиям и мультимедийному оборудованию.

«Уверен, что обновленная библиотека станет настоящим культурным центром, будет востребованной и даст перспективы для реализации интересных творческих идей. Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В понятие «модельная библиотека» вкладывается модернизация пространства, формата и содержания работы, внедрение новых технологий. Использование последних расширит перечень и формы культурно-просветительских социально значимых мероприятий. Сельские жители получат доступ к различным источникам и видам информации благодаря скоростному интернету и пользованию электронными источниками, в том числе Национальной электронной библиотеки (НЭБ), а также станут участниками новых образовательных программ и курсов.

В фондах Петровской библиотеки находится более 10 тысяч экземпляров книг. Ее сотрудники проводят большую работу по продвижению и распространению чтения. Теперь здесь появилось современное оборудование, а само помещение стало многофункциональным. На площади 101 квадратный метр обустроены зоны INFO, «Коворкинг», «Детство», можно работать за компьютером. Также в библиотеке установили все необходимое для маломобильных посетителей. Еще одно направление деятельности – пропаганда здорового образа жизни. В настоящее время Петровская сельская библиотека участвует в реализации проекта-победителя Фонда президентских грантов «Молодежь в формате ЗОЖ».

Видеообращение с поздравлением жителей Добринского района с таким масштабным событием прислали заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Они отметили, что библиотеки нового поколения стали приоритетом культурной политики государства. «Инвестиции в человеческий капитал – это залог успешного настоящего и будущего нашей страны, – считает Ольга Ярилова. – Я искренне благодарю Липецкую область за участие в глобальном процессе изменений библиотечной отрасли».

Сельские библиотеки региона, отличающиеся тематической концепцией и стильным дизайном, переживают перезагрузку и получают вторую жизнь, отмечают в Минкультуры. «Сегодня библиотеки стали местом встречи традиций и технологий, самобытности и инноваций, прошлого и будущего, – уверен Вадим Дуда. – Мы научились ярко и современно рассказывать о культурном наследии, привлекать детей к бумажным инновационным книгам, в том числе и через 3D-печать и виртуальную реальность, находить новые идеи для диалога с читателями в условиях ограничений и онлайн-пространстве».Другие новости02.09.2021 15:31Игорь Артамонов выступит на форуме «Новое знание»02.09.2021 15:27Жители Липецкой области могут подать заявку на догазификацию через мобильное устройство02.09.2021 14:39Социальный бизнес развивается в Липецкой областиНавигация сайта