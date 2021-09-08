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Кубок Черноземья по маунтинбайку прошел в областном центре

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Гонки по бездорожью прошли в Студеновском карьере Липецка. В этом году дата проведения Кубка Черноземья по маунтинбайку совпала с юбилеем заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по велоспорту Клавдии Харитонкиной. Ей исполнилось 75 лет. Клавдия Павловна воспитала более 20 мастеров спорта СССР и России, мастеров спорта международного класса.

Перед началом турнира спортсмены отделения велосипедного спорта спортивной школы № 7 Липецка поздравили  тренера с юбилеем и пообещали посвятить ей победу на соревнованиях. Спортсменам предстояло преодолеть несколько километров трассы, созданной специально для маунтинбайка с техническими участками – «дропами», «каменными секциями», скоростными фигурными спусками и сложными подъемами. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Курской областей. Гонщики боролись в нескольких возрастных категориях.

По результатам гонки победу одержали липчане  Максим Семенихин, Елизавета Зевакина и Максим Раилко, куряне Алексей Солянин, Алексей Божко, Вячеслав Миленин и Василий Тагинцев, в женской категории золото получила Светлана Боброва. Серебряные медали завоевали участники из Липецка Максим Чуносов, Артем Полунин, Алексей Анучин, тамбовчанин Сергей Попов, воронежцы Артур Шек, Константин Иванов и Анна Тарасова. Бронзу получили велосипедист из Задонска Владимир Пендюрин, липчане Ярослав Головин и Алина Крючкова, ельчанин Даниил Шевченко, спортсмены из Воронежа Максим Кошман и Александр Добрынин.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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