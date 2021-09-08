Четыре завода перерабатывают свёклу нового урожая в Липецкой области

Уже четыре завода Липецкой области перерабатывают свёклу нового урожая. ООО «Агроснабсахар» приступил к работе в конце прошлой недели. На 6 сентября на четырех заводах области переработано почти 262 тысячи тонн сахарной свёклы. Выработано более 33 тысяч тонн сахара. Сахаристость растёт и составляет почти 19%, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Лебедянский сахарный завод приступил к работе ещё в середине августа. Добринский и Грязинский сахарные заводы начали перерабатывать свёклу нового урожая в последней декаде августа. Оставшиеся два завода запустятся в середине сентября.

Уборку сахарной свёклы уже ведут аграрии 12 районов. На сегодня она накопана с 8,4 тысяч гектаров, получено 267,8 тысяч тонн. В 2021 году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13 процентов. Аграриям предстоит убрать без малого 110 тысяч гектаров. Урожайность свёклы на 6 сентября составила 319,9 ц/га. Лучшие по урожайности сладкого корня – добринские аграрии. Там получили 402 ц/га.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия этого года, мы ожидаем урожай по сахарной свёкле на уровне 2020 года, — рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – При хорошем стечении обстоятельств – даже выше на 10-15 процентов».