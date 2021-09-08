Лучшие спасатели и огнеборцы Липецкой области отмечены региональными наградами

Чествование лучших сотрудников регионального управления государственной противопожарной спасательной службы (УГПСС), а также Главного управления МЧС России по Липецкой области состоялось сегодня в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Торжественная церемония была приурочена к 11-й годовщине создания подразделения государственной пожарно-спасательной службы региона.

За восемь месяцев этого года брандмейстеры и спасатели УГПСС Липецкой области более 2,5 тыс. раз выезжали на пожары и другие чрезвычайные ситуации, спасено свыше 260 человек, проведено более 76 тыс. профилактических мероприятий. А сотрудники отдельных пожарно-спасательных постов в районах выезжали более 2 тыс. раз, в том числе 706 – на загорания сухой растительности, спасено 176 человек. Площадь прикрытия территории региона подразделениями управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области составляет 57%.

Глава региона Игорь Артамонов, вручая награды, поблагодарил липецких спасателей и огнеборцев за службу. «Вы всегда работаете быстро, дружно, слаженно и на опережение. У нас не зафиксировано ни одного крупного пожара, хотя погодные условия этим летом были сложные. Мы и дальше будем поддерживать развитие пожарной охраны и противопожарной защищенности Липецкой области», – подчеркнул Игорь Артамонов. Почетным знаком «Во славу земли Липецкой», благодарностями главы региона и благодарственными письмами администрации Липецкой области отмечены 20 человек. В ходе торжественной церемонии Игорь Артамонов также рассказал о планах по развитию Липецка и о том, что уже сделано.