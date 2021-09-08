Почти 10 тысяч человек трудоустроены в Липецкой области

Центры занятости региона помогли жителям региона найти работу. Жители получили должности на разных предприятиях, в том числе на НЛМК, Индезит, Лимак, МФЦ, Новитен. В топ-5 востребованных профессий попали водитель погрузчика, повар, бухгалтер, сварщик, тракторист-машинист.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

Также с начала года с помощью службы занятости было трудоустроено 180 людей с ограниченными возможностями здоровья. «Мы стремимся поддерживать кандидатов с инвалидностью, чтобы возможность работать и реализовывать свой потенциал была доступна каждому. Прежде чем предложить сотрудника потенциальному работодателю, наши специалисты оценивают мотивацию, желания и возможности, образование и опыт, составляют портфолио. И даже помогут пройти собеседование, научат, как держать себя, как правильно отвечать на вопросы», — отмечает директор липецкого городского центра занятости населения Мария Маслакова.

Липецкая область присоединилась к пилотному проекту по модернизации центров занятости. Изменится сам принцип работы как с соискателями, так и с работодателями. Центры занятости должны превратится в современные государственные кадровые агентства. В Липецке в учреждениях внедрили открытый отбор сотрудников. По сути, это кастинг специалистов в центрах занятости, на который приглашают работодателя. Вместо ежедневных собеседований представители компаний знакомятся с десятками претендентов во время одного собеседования, что ускоряет процесс трудоустройства. Такой подход уже оценили около десяти крупных работодателей. Теперь они ищут кадры через центры занятости, а не самостоятельно. За каждым закреплен персональный менеджер, который следит за кадровой политикой компании и вовремя подбирает соискателей.

Перестроена и работа с соискателями. С ними проводят анкетирование, могут предложить пройти переобучение, а также тренинги по саморазвитию. Это даст возможность повысить квалификацию или обучиться новым навыкам в той сфере, где в данный момент не хватает специалистов. В будущем даже появится отдельная должность «карьерный консультант», который не просто предложит вакансии, но и подберет соискателю работу, ориентируясь больше на личные качества, предпочтения, нежели на опыт работы. Карьерный консультант поможет открыть собственное дело, если по условиям профтестирования, гражданин покажет способности к предпринимательству.

В центре занятости Липецкого района завершается ремонт. В помещении появятся зоны для групповых работ и для индивидуальной работы. А также переговорные, для проведения вебинаров. Благодаря внедрению единой цифровой платформы безработным больше не придется собирать пакет документов для обращения в центр занятости, так как все данные о его предыдущих местах работы и доходах будут храниться в системе в электронном виде. Обновленный центр занятости будет работать по принципу «одного окна», как МФЦ, где услуги предоставляются в электронном виде.