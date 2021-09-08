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Новости области

Липецкие регбисты завоевали золото чемпионата ЦФО

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Сборная Липецкой области по регби победила в чемпионате Центрально- Федерального округа по регби-7, который проходил в Калуге. В последний день турнира липчане обыграли команду из Брянска по счетом 43-0. В полуфинале сборная Липецкой области встречалась с регбистами Воронежской области,  матч закончился со счетом 22-7 в нашу пользу.

В финале липчане встретились  с командой из Москвы.  Матч завершился победой нашей команды 31-12. В середине дня сборная Липецкой области одержала победу над сборной Калужской области со счётом 36-12. Заключительная игра дня зафиксировала уверенный счёт в пользу Липецка 57-0. Таким образом, липецкие регбисты вернули кубок из Москвы в Липецк и вышли в финальную часть Кубка Росси по регби-7, который пройдет в Сочи в конце октября.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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