Игорь Артамонов и Светлана Хоркина заложили камень на месте строительства физкультурного — оздоровительного комплекса в Ельце

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сегодня посетила Елец. Она побывала на тренировке юных гимнастов в детской спортивной школе №1. Здесь занимаются около 80 детей, но условия не соответствуют современным требованиям. Старинное здание, маленький зал, слабая материально-техническая база. В подобных условиях занимаются и воспитанники других спортивных секций. Залы разбросаны по городу, у многих спортсменов вообще нет своих помещений.

Теперь эта проблема будет решена. В Ельце построят крупнейший в области физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 6,5 тыс. кв.м. и стоимостью 640 миллионов рублей. Глава региона, мэр Ельца и Светлана Хоркина сегодня приняли участие в торжественной церемонии закладки камня под строительство дворца спорта.

«Спортивная история Ельца великолепна, но спортивную базу города надо улучшать. Мы приняли решение построить этот комплекс, который откроет новые возможности для борцов, гимнастов, футболистов и представителей других видов спорта. Липецкая область получила грант за эффективное управление субъектом. К 460 миллионам рублей мы добавили областные средства и направили все на строительство комплекса, который так нужен жителям. Елец выйдет на другой спортивный уровень и на сегодняшний день таких объектов в области нет», — рассказал Игорь Артамонов.

«Мне очень приятно участвовать в таком торжественном моменте закладки камня на месте строительства даже не дворца, а храма спорта. Я уверена, что здесь будут заниматься люди, которые продолжат победные спортивные традиции вашего города, а у вас много чемпионов, и дополнят олимпийский небосклон новыми именами», – сказала Светлана Хоркина.

Крупнейший в Липецкой области спортивный комплекс будет построен в Ельце в ближайшие два года. Здесь возведут сразу несколько многофункциональных помещений для спорта и активного отдыха. В новом ФОКе сделают игровой зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом с большим количеством зрительных мест. В трёхэтажное здание переедут не только воспитанники детской спортивной школы №1, здесь расположат залы гиревого спорта, тяжелой атлетики и единоборств.