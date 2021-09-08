Обновленный парк железнодорожников открылся в Ельце

Глава региона Игорь Артамонов принял участие в церемонии открытия обновленного парка железнодорожников в Ельце. Жители давно ждали его реконструкции. Обновление началось еще в 2017 году, но работы заморозили. В 2019 году Игорь Артамонов поручил возобновить обустройство общественного пространства. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в парке были проведены масштабные работы. Плиточное и резиновое покрытия, малые архитектурные формы, детские спортивные комплексы, аттракционы — все это появилось по просьбе и с учетом пожеланий самих жителей.

«Этот парк все очень долго ждали. И сегодня его открытие стало подарком для ельчан. Очень приятно видеть здесь много детей. В парке хорошие аттракционы, которые сделаны качественно. Решили с мэром, что не хватает озеленения, здесь будут посажены деревья и кустарники. Впереди у нас еще много объектов. Скоро откроем ДК Железнодорожников с новыми залами, новой мебелью. Все делается для вас, чтобы ваши дети могли развиваться и совершенствоваться», — сказал Игорь Артамонов.