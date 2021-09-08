новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Более 200 тысяч тонн сахарной свеклы уже собрали в Липецкой области

0 1

Уборка зерновых завершена. Собрано более 2,6 млн тонн. В ближайшее время аграрии приступят к обмолоту площадей под кукурузой на зерно. Рапс убран на 58,7 тысячах гектаров (из 60 тысяч запланированных). Собрано 97,7 тысяч тонн. Средняя урожайность рапса в регионе на 3 сентября составила 16,7 ц/га. В некоторых районах начался обмолот подсолнечника и сои.

 Успехи липецких аграриев высоко оценивает глава региона. Игорь Артамонов подчёркивает, что агропромышленный комплекс региона – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. «Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства», – отмечает Игорь Артамонов.

 Уборку сахарной свеклы ведут аграрии 10 районов. На сегодня она убрана с 6,6 тысяч гектаров, получено 208,9 тысяч тонн. Урожайность свеклы на 3 сентября составила 318,4 ц/га. На данный момент переработку ведут три сахарных завода. Сахаристость сладкого корня хорошая и составляет 18,9 процентов. Переработано уже более 199 тысяч тонн свеклы нового урожая. Выработано 24,5 тысячи тонн сахара.

Продолжается уборка картофеля. На сегодня к ней приступили в 9 районах. Убрано 545,5 гектаров. Валовой сбор составил 15,8 тысяч тонн. Уборку овощей открытого грунта продолжают аграрии 5 районов. В Добринском районе она уже завершена. На 3 сентября собрано более 1,5 тысяч тонн. «Урожай по большинству сельхозкультур ожидается ниже рекордного 2020 года на 30-35 процентов, — сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Но он будет близок к среднемноголетнему».

К севу озимых культур приступили 17 районов. На 3 сентября засеяно 65,3 тысячи гектаров. Всего под озимые культуры отведено около 370 тысяч гектаров.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Обновленный парк железнодорожников открылся в Ельце

Игорь Артамонов и Светлана Хоркина заложили камень на месте…

Липецкие регбисты завоевали золото чемпионата ЦФО

Игорь Артамонов принял участие в церемонии открытия…

Почти 10 тысяч человек трудоустроены в Липецкой области

1 из 69