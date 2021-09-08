Более 200 тысяч тонн сахарной свеклы уже собрали в Липецкой области

Уборка зерновых завершена. Собрано более 2,6 млн тонн. В ближайшее время аграрии приступят к обмолоту площадей под кукурузой на зерно. Рапс убран на 58,7 тысячах гектаров (из 60 тысяч запланированных). Собрано 97,7 тысяч тонн. Средняя урожайность рапса в регионе на 3 сентября составила 16,7 ц/га. В некоторых районах начался обмолот подсолнечника и сои.

Успехи липецких аграриев высоко оценивает глава региона. Игорь Артамонов подчёркивает, что агропромышленный комплекс региона – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. «Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства», – отмечает Игорь Артамонов.

Уборку сахарной свеклы ведут аграрии 10 районов. На сегодня она убрана с 6,6 тысяч гектаров, получено 208,9 тысяч тонн. Урожайность свеклы на 3 сентября составила 318,4 ц/га. На данный момент переработку ведут три сахарных завода. Сахаристость сладкого корня хорошая и составляет 18,9 процентов. Переработано уже более 199 тысяч тонн свеклы нового урожая. Выработано 24,5 тысячи тонн сахара.

Продолжается уборка картофеля. На сегодня к ней приступили в 9 районах. Убрано 545,5 гектаров. Валовой сбор составил 15,8 тысяч тонн. Уборку овощей открытого грунта продолжают аграрии 5 районов. В Добринском районе она уже завершена. На 3 сентября собрано более 1,5 тысяч тонн. «Урожай по большинству сельхозкультур ожидается ниже рекордного 2020 года на 30-35 процентов, — сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Но он будет близок к среднемноголетнему».

К севу озимых культур приступили 17 районов. На 3 сентября засеяно 65,3 тысячи гектаров. Всего под озимые культуры отведено около 370 тысяч гектаров.