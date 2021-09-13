Игорь Артамонов посетил в елецкой больнице пострадавших при взрыве газа

Глава администрации липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил Елецкую городскую больницу имени Н.А. Семашко, куда были доставлены пострадавшие при взрыве газа в посёлке Солидарность. Всем им оказана медицинская помощь в полном объёме.

Руководитель региона встретился с людьми, получившими травмы, спросил об их самочувствии, выразил слова поддержки и рассказал, какую помощь окажет областная администрация тем, кто потерял близких и остался без жилья.

«Искренне вам сочувствую и соболезную. Хочу сказать, что мы приняли решение о мерах поддержки. Все, кто остался без жилья, получат квартиры. Вы сможете выбрать их сами. Не переживайте и выздоравливайте», — сказал Игорь Артамонов.

В больнице рассказали, что ночью, сразу после сообщения об обрушении здания, была собрана специальная бригада для оказания помощи пострадавшим. Сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает.

«В два часа ночи к нам начали поступать пострадавшие, всего было доставлено пятеро пациентов. Все обследованы, их состояние удовлетворительное. Один человек от госпитализации отказался», — сообщил врач травматолог-ортопед Елецкой городской больницы имени Н.А. Семашко Илья Королёв.