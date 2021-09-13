Более 47 млн рублей выделено на жилье и материальную помощь пострадавшим от взрыва газа в Елецком районе

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в Елецком районе получат выплату на покупку жилья и материальную поддержку. Глава региона Игорь Артамонов подписал распоряжение о выделении 32,5 млн рублей из резервного фонда администрации Липецкой области на приобретение квартир людям, потерявшим свое жилье после взрыва газа.

Также 15,5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Елецкого района для оказания людям материальной помощи. При наличии погибших в семье и полном разрушении жилья они получат 1,5 млн рублей, при полном разрушении жилья без погибших компенсация составит один миллион рублей, при частичном разрушении жилья – 500 тысяч рублей. Выплаты начнутся после 14 сентября. Повреждённое здание снесут. В поселке Солидарность Елецкого района до конца недели будет работать Следственное управление СК России по Липецкой области. Как сообщили в администрации Елецкого района, сейчас готовится документация на снос дома и расселение людей. После 20 сентября планируется начать работы на месте.

Сейчас в медучреждениях Ельца находятся четыре человека, из них трое взрослых и один ребёнок 2012 года рождения. Все они получают необходимое лечение и психологическую поддержку. По словам врачей, находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Обрушение жилого дома произошло в посёлке Солидарность Елецкого района ночью 11 сентября. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули. Пострадали 6 человек. Трое погибли, в том числе ребёнок.