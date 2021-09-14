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Липецкая ТПП вошла в топ-3 среди региональных палат

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Липецкая ТПП вошла в топ-3 среди региональных торгово-промышленных палат, после Москвы и Московской области. Липчане удостоены высокой оценки за показатели своей деятельности, в том числе и по осуществлению государственно-частного партнерства, в рамках которого в Липецкой области действуют Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства и другие инфраструктурные институты.

     По аналитической информации о деятельности торгово-промышленных палат в первом полугодии 2021-го, Липецкая ТПП заняла третье место по общему объему услуг. Также она стала одним из лидеров системы ТПП в РФ по основным коммерческим услугам системы, заняв третье место по осуществлению выставочно-ярморочной деятельности. Кроме того, отмечена высокая степень диверсификации услуг в сравнении с ТПП других регионов. Критерии оценки включали не только количественные данные по выполнению целевых показателей, но и качество предоставляемых услуг, информированность предпринимателей и эффективность оказываемой поддержки.

Глава региона Игорь Артамонов считает, что Липецкая ТПП вносит существенный вклад в объединение предприятий и организаций, определяющих экономический потенциал области, оказывает поддержку предпринимателям, помогает им получить необходимые консультации, расширить деловые связи. «Благодаря работе палаты в регионе созданы благоприятные условия для развития отечественного предпринимательства, что играет важную роль в повышении инвестиционного и экономического потенциала Липецкой области», – подчеркивает Игорь Артамонов.

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