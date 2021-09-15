С ПЯТНИЦЫ 17 СЕНТЯБРЯ В ЕЛЬЦЕ НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

С ПЯТНИЦЫ 17 СЕНТЯБРЯ В ЕЛЬЦЕ НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Соответствующее постановление «О начале отопительного периода 2021-2022 годов на объектах социальной сферы и жилищного фонда городского округа город Елец» сегодня подписано главой города Е. В. Боровских.

Пусконаладочные работы, связанные с отоплением жилых многоквартирных домов, рекомендовано завершить до 24 сентября.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 15.09.2021 № 1380

О начале отопительногопериода 2021-2022 годов на

объектах социальной сферы и

жилищного фонда городского

округа город Елец

В целях обеспечения необходимого температурного режима на объектах социальной сферы, в жилищном фонде городского округа город Елец, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный период 2021-2022 годов на объектах социальной сферы и жилищного фонда городского округа город Елец с 17.09.2021.

2. Рекомендовать руководителям специализированных теплоснабжающих предприятий, а также предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, имеющих котельные коммунально-бытового назначения, снабжающие тепловой энергией объекты социальной сферы, жилищный фонд, а также индивидуальные источники теплоснабжения, обеспечить своевременную подачу теплоносителя потребителям социальной сферы, с соблюдением необходимого температурного режима в зависимости от температуры наружного воздуха.

3. Руководителям муниципальных учреждений, начальнику Управления образования администрации городского округа город Елец Вороновой Г.А., начальнику Управления культуры администрации городского округа город Елец Матюхину К.Н., начальнику Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец Хабибулину В.А., обеспечить контроль за своевременной подачей тепла на подведомственные объекты социальной сферы, бесперебойное функционирование внутренних систем теплоснабжения и экономное расходование энергоресурсов.

4. Рекомендовать руководителям УК, ТСЖ, ЖСК, МЖК:

4.1.Установить контроль за нормальным функционированием внутренних систем теплоснабжения, экономным расходованием энергоресурсов.

4.2.Обеспечить учет фактически поданного объема тепловой энергии со времени начала подачи тепловой энергии и контроль за соблюдением температурного графика по каждому жилому многоквартирному дому в соответствии с договором поставки тепловой энергии.

4.3.Завершить пусконаладочные работы, связанные с отоплением жилых многоквартирных домов до 24.09.2021.

5. Начальнику Управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н.И.), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (Устинов В.И.) обеспечить размещение информации о начале отопительного периода 2021-2022 годов на объектах социальной сферы и жилищного фонда городского округа город Елец в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.

6. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских