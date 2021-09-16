Контракт с военными частями предлагают заключить жителям Липецкой области. Министерство обороны набирает мобилизационный людской резерв – тех, кто готов в любое время участвовать в военных сборах, пополнить ряды военных в случае кризисных ситуаций или участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как пояснили в военном комиссариате Липецка, резервистами могут стать как мужчины, так и женщины. Первый контракт с ними заключается на три года, следующие – на три года, пять лет или на меньший срок, до наступления предельного возраста.

Резервисты должны подходить под определенные критерии, а также получат определенные выплаты и льготы. Требования к кандидатам для отбора:

— проходил военную службу и находится в запасе;

— отсутствие судимости;

— отсутствие административных наказаний за потребление наркотических или психотропных веществ;

— отсутствие вынесенного обвинительного приговора и назначенного наказания, непроведение в отношении кандидата дознания или — — — — — предварительного следствия, отсутствие переданного в суд дела;

— отсутствие гражданства (подданства) иностранного государства;

— возраст в зависимости от звания, полученного при прохождении военной службы:

— солдат (матрос), сержант (старшина), прапорщик (мичман) – до 42 лет;

— младший офицер (до капитана включительно) – до 47 лет;

— старший офицер (до подполковника включительно) – до 52 лет;

— полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет;

— иметь образование не ниже основного общего (9 классов);

— быть годным к военной службе (категория А) или годным к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б).

​​​​​​​За участие в сборах резервисты получают денежное довольствие и не теряют свою среднемесячную зарплату – ее работодателю компенсирует Министерство обороны. Есть и ряд других льгот.

Денежное довольствие за трое суток пребывания на сборах: офицер – до 10 тыс. руб.; сержанты, солдаты – до 5 тыс. руб. За 30 суток пребывания на военных сборах: офицер – от 30 до 75 тыс. руб.; сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс. руб. (в зависимости от региона).

До прохождения военных сборов также производятся ежемесячные выплаты: на медицинское обеспечение; ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспечение лекарствами; медицинское обеспечение в военно-медицинских организациях; продовольственное обеспечение; бесплатное трехразовое питание по месту военной службы; обязательное государственное страхование; обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета; вещевое обеспечение; бесплатнoe обеспечение обмундированием на весь период нахождения в резерве; проезд различными видами транспорта; бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно; жилищное обеспечение; денежная компенсация за наем жилых помещений в ходе тренировочных занятий и военных сборов; дополнительные льготы, гарантии и компенсации.

На время прохождения сборов граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места работы или учебы.

Минобороны компенсирует работодателю затраты на выплату среднего заработка или стипендии, центрам занятости населения – выплаты по пособиям по безработице.

Есть и ряд других льгот. Внеочередное преимущественное право приема членов семей резервистов в дошкольные и образовательные организации; льготы при поступлении в военные вузы резервистам и членам их семей; право на бесплатное обучение на курсах дополнительного образования в военных вузах; бесплатные абонементы на тренировки в спортивных комплексах Минобороны России.

Набор в резервисты уже открыт. В военных комиссариатах области всех желающих ждут с необходимыми документами: при себе нужно иметь паспорт, военный билет, водительские удостоверения, диплом об образовании, справку об отсутствии судимости, медицинскую справку по итогам прохождения комиссии.

Более подробную информацию можно получить по телефонам военных комиссариатов районов и городов Липецкой области.

Военный комиссариат по г. Ельцу и Елецкому району

399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 150. Тел. (47467) 2-24-27