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Театр Толстого открывает новый сезон 17 сентября

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Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого  открывает новый 101-й сезон. Как рассказала директор театра Татьяна Горелова, главной особенностью  сезона 2021 – 2022 станет участие театра во всероссийской программе «Пушкинская карта» по которой молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать спектакли.  С 1 сентября приобретено уже около 600 билетов, около сотни забронировано по коллективным заявкам.  До конца года по всероссийской программе театр планирует показать более 60 постановок, в их числе будут и спектакли гастролирующих коллективов.

 17 сентября Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого представит на своей сцене премьеру, которой закрывал предыдущий сезон – «Горе от ума» по А. Грибоедову.  Работу над сценическим воплощением произведения возглавлял лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Огарев. Постановка – современное прочтение классики в современном оформлении с использованием новых театральных технологий. 

Театр Толстого продолжает получать творческие подарки в честь 100-летия. В июне в Липецк приезжали петербуржцы, а в сентябре ждут москвичей. 19 сентября на сцене Липецкого академического театра выступит Театр ГИТИС, студенты актерского факультета мастерской Сергея Яшина представят спектакль «Лес» по Островскому. 

 «Театральная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. У каждого театра своё лицо, свой репертуар, интересные театральные труппы. Театральное искусство – это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений», а считает глава региона Игорь Артамонов.

Также с 23 по 26 сентября в Липецке пройдут гастроли  Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.  Он, как и липецкий, отмечает 100- летие. В честь этого  артисты «обмениваются» сценами, липчане, соответственно, отправляются в Барнаул.  

С 5 по 13 октября состоится 37-ой Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи». Заявлены театральные коллективы из Мелихово, Орла, Костромы и Астрахани, два коллектива из Белоруссии.  Изюминкой фестиваля станут театральные лаборатории. В этом году в творческих состязаниях примут участие молодые режиссеры, которым будет предложено сделать спектакли – эскизы с современным прочтением, по любым постановкам, которые театр ставил в течении 100 лет.

30 — 31 октября   на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Толстого пройдут гастроли Осетинского Государственного драматического театра им. К.Л. Хетагурова (первый худрук театра). Показ спектаклей «Антигона» и «Коста» состоится в рамках проекта «Большие гастроли. Зарубежная программа», который реализуется при поддержке Министерства культуры. По поручению этого ведомства ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» организует гастроли русскоязычных театров стран ближайшего зарубежья в различные регионы РФ.

10 декабря Липецкий государственный академический театр драмы им. Толстого представит премьеру «Вышел ангел из тумана» по пьесе П. Гладилина. В качестве режиссера в работе над этим проектом выступит Владимир Косов – главный режиссер музыкального театра Республики Крым.

После нового года труппа начнет работать над еще одной премьерой —  пьесой «Русский роман» современного литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. Он посвящен супруге Толстого – Софье Андреевне. Работу над постановкой возглавит известный режиссер Александр Баргман. К  350 -летию со дня рождения первого Императора Российского государства — Петра Первого театр подготовит премьеру – «Табачный капитан» по пьесе Адуева. Планируется, что в июне 2022 года спектакль станет центральным событием большого праздника, в котором примут участие не только артисты главного театра региона, но и другие коллективы Липецкой области.

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