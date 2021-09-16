Театр Толстого открывает новый сезон 17 сентября

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого открывает новый 101-й сезон. Как рассказала директор театра Татьяна Горелова, главной особенностью сезона 2021 – 2022 станет участие театра во всероссийской программе «Пушкинская карта» по которой молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать спектакли. С 1 сентября приобретено уже около 600 билетов, около сотни забронировано по коллективным заявкам. До конца года по всероссийской программе театр планирует показать более 60 постановок, в их числе будут и спектакли гастролирующих коллективов.

17 сентября Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого представит на своей сцене премьеру, которой закрывал предыдущий сезон – «Горе от ума» по А. Грибоедову. Работу над сценическим воплощением произведения возглавлял лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Огарев. Постановка – современное прочтение классики в современном оформлении с использованием новых театральных технологий.

Театр Толстого продолжает получать творческие подарки в честь 100-летия. В июне в Липецк приезжали петербуржцы, а в сентябре ждут москвичей. 19 сентября на сцене Липецкого академического театра выступит Театр ГИТИС, студенты актерского факультета мастерской Сергея Яшина представят спектакль «Лес» по Островскому.

«Театральная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. У каждого театра своё лицо, свой репертуар, интересные театральные труппы. Театральное искусство – это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений», а считает глава региона Игорь Артамонов.

Также с 23 по 26 сентября в Липецке пройдут гастроли Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина. Он, как и липецкий, отмечает 100- летие. В честь этого артисты «обмениваются» сценами, липчане, соответственно, отправляются в Барнаул.

С 5 по 13 октября состоится 37-ой Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи». Заявлены театральные коллективы из Мелихово, Орла, Костромы и Астрахани, два коллектива из Белоруссии. Изюминкой фестиваля станут театральные лаборатории. В этом году в творческих состязаниях примут участие молодые режиссеры, которым будет предложено сделать спектакли – эскизы с современным прочтением, по любым постановкам, которые театр ставил в течении 100 лет.

30 — 31 октября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Толстого пройдут гастроли Осетинского Государственного драматического театра им. К.Л. Хетагурова (первый худрук театра). Показ спектаклей «Антигона» и «Коста» состоится в рамках проекта «Большие гастроли. Зарубежная программа», который реализуется при поддержке Министерства культуры. По поручению этого ведомства ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» организует гастроли русскоязычных театров стран ближайшего зарубежья в различные регионы РФ.

10 декабря Липецкий государственный академический театр драмы им. Толстого представит премьеру «Вышел ангел из тумана» по пьесе П. Гладилина. В качестве режиссера в работе над этим проектом выступит Владимир Косов – главный режиссер музыкального театра Республики Крым.

После нового года труппа начнет работать над еще одной премьерой — пьесой «Русский роман» современного литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. Он посвящен супруге Толстого – Софье Андреевне. Работу над постановкой возглавит известный режиссер Александр Баргман. К 350 -летию со дня рождения первого Императора Российского государства — Петра Первого театр подготовит премьеру – «Табачный капитан» по пьесе Адуева. Планируется, что в июне 2022 года спектакль станет центральным событием большого праздника, в котором примут участие не только артисты главного театра региона, но и другие коллективы Липецкой области.