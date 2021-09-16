Лучшие работники лесного хозяйства Липецкой области отмечены наградами

Сотрудников лесного хозяйства Липецкой области сегодня чествовали в администрации региона. В преддверии профессионального праздника, который в этом году отмечается 19 сентября, лучшие представители отрасли получили областные и ведомственные награды. Всего отмечены более 50 человек.

«Лесное хозяйство Липецкой области по эффективности работы считается одним из лучших в стране в своей отрасли, – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, поздравляя героев дня с праздником. – Мы гордимся Вами и тем, что Вы делаете и на благо природы, и в интересах каждого человека. Спасибо за труд и преданность делу, которому служите».

На территории Липецкой области располагается более 180 тысяч гектаров леса и лесных насаждений. Их охраной и воспроизводством занимаются около 1300 человек. Работа лесной отрасли региона строится на реализации мероприятий, установленных Лесным планом области и лесохозяйственными регламентами лесничеств, а также государственной программой «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области». По указу Президента Российской Федерации лесоводами Липецкой области реализуется национальный проект «Сохранение лесов», основной задачей которого до 2024 года является обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, то есть каждый гектар лесов должен быть восстановлен полностью.

Продолжается работа по облесению малопродуктивных земель сельхозназначения и земель иных категорий в рамках исполнения государственной программы Липецкой области. Важным достижением лесного хозяйства региона является увеличение лесистости, которая сегодня составляет 8,7%, тогда как после уничтожающих пожаров 2010 года этот показатель равнялся лишь 7,2%.