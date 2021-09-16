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Липецкая область остается лидером в стране по среднесуточному надою молока

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Средний надой молока от одной коровы за сутки вырос на 0,6 кг к уровню прошлого года составил 22,7 кг, сообщает региональное управление сельского хозяйства. По этому показателю Липецкая область входит в число лидеров среди регионов России. По данным Минсельхоза РФ средний надой молока от одной коровы за сутки в стране составил 18,13 кг.

«Региональное животноводство сегодня показывает превосходные результаты. Растут объёмы производства, строятся новые животноводческие комплексы. Запланирована реализация новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, которые дадут людям рабочие места с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Всего за восемь месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях региона получено 156,2 тысячи тонн молока. Это на 762 тонны больше, чем годом ранее, когда на 1 сентября валовой надой молока составил 155,4 тысячи тонн. Надой молока на одну корову за 8 месяцев текущего года  достиг 5979 кг, что на 102,2 % выше показателя прошлого года.

 «На сегодняшний день животноводство, особенно молочное, — важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона, — отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. — За счёт реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, применяются  самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения».

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