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Новости области

Автоклубы отправились в районы Липецкой области

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Шесть автоклубов отправились сегодня в районы Липецкой области. Первыми передвижные многофункциональные центры  получили Добринский, Елецкий, Задонский, Липецкий, Усманский и Чаплыгинский районы. Ключи от автоклубов представителям районов вручил глава региона Игорь Артамонов.  

«Радует, что такая техника поступает на вооружение работников культуры, которые могут доехать до самого отдалённого села и порадовать людей творчеством. Уверен, Там, эти автоклубы будут очень востребован там, где нет домов культуры», — сказал Игорь Артамонов.

Кузов автомобиля трансформируется в сцену с крышей, которую можно установить в любой местности. Автоклуб оснащен звуковой и осветительной аппаратурой, кинопроектором, экраном и автономным генератором, что позволит развернуть небольшую сцену на открытом воздухе, провести концерт, творческую встречу и даже показать фильм в любое время года. Передвижные культурные центры также имеют возможность выхода в интернет, что обеспечит проведение онлайн-трансляций с различных культурных мероприятий. Многофункциональные передвижные культурные автоцентры поступили в регион в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

Шесть новых автоклубов поступили в Липецкую область на условиях софинансирования – из федерального бюджета на их приобретение было привлечено около 22 млн рублей. В этом году региональное управление культуры и туризма отправило заявку еще на шесть автоклубов.

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