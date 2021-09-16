Игорь Артамонов высоко оценил работу депутатов облсовета 6 созыва

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня на итоговом собрании областного Совета депутатов 6 созыва высоко оценил эффективность работы парламентариев.

«Нынешний состав облсовета является мощной силой, которая оказала большое влияние на развитие региона, – сказал Игорь Артамонов в ходе собрания. – Вы оперативно откликались на самые «горячие» темы, успешно взаимодействуя как с федеральным центром, так и с органами местного самоуправления, с исполнительной властью. Народные избранники оказывали своевременную и очень важную помощь липчанам в трудное и сложное для всего общества время пандемии, что, безусловно, подтверждает значимость вашей деятельности на благо жителей региона и всей Липецкой области».

Игорь Артамонов поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал успехов на новом жизненном этапе. Руководитель региона вручил парламентариям награды за активную депутатскую деятельность и многолетний добросовестный труд.

Затем народные избранники обсудили итоги пятилетней работы. За это время было проведено 58 сессий, принято свыше 1000 постановлений и более 550 законов.