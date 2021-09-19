Игорь Артамонов проголосовал в первый день выборов

Глава региона Игорь Артамонов сегодня утром в Липецке одним из первых принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и областного Совета, которые проходят с 17 по 19 сентября. Трехдневное голосование поможет избежать массового скопления людей в условиях пандемии коронавируса, потоки на вход и выход с участков разделены. Всем избирателям измеряют температуру, выдают маски и перчатки, а для голосования используют одноразовые ручки.

Игорь Артамонов после того, как опустил бюллетень для голосования в КОИБ, поделился с журналистами планами на сегодняшний рабочий день, который у него складывается очень насыщенно, и подчеркнул важность участия в выборах. «Конечно же, каждый сам решает голосовать или нет, но именно сейчас и у липчан, и у всех россиян есть возможность изменить к лучшему нашу жизнь, выбрать профессионалов, умеющих ставить цели и добиваться результатов. Вместе мы обязательно сможем это сделать», – уверен Игорь Артамонов.

В этом году в борьбу за депутатские места в Липецкой области вступили более 400 кандидатов, которые баллотируются в составах партийных списков и по одномандатным округам. Сегодня в 8 часов утра в регионе открылись 878 избирательных участков, а в Липецке начал работу региональный Центр общественного наблюдения (ЦОН), созданный на базе Общественной палаты Липецкой области. Во время голосования – с 17 по 19 сентября – здесь ведутся видеотрансляции с избирательных участков. Центр позволит следить за 360 участковыми и 24 территориальными избирательными комиссиями. Трансляция будет вестись круглосуточно в течение 72 часов. Так что даже ночью избирательные бюллетени будут находиться под защитой видеокамер. Все это обеспечит беспрецедентную открытость и прозрачность избирательной кампании.