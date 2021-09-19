Липчане отмечены за активное участие и помощь в голосовании по благоустройству общественных территорий

Благодарственные письма Минстроя вручили сегодня жителям Липецкой области глава региона Игорь Артамонов и заместитель министра строительств и ЖКХ России Максим Егоров.

За активное участие и помощь в проведении первого онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройств в 2022 году отмечены начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев, его заместитель Виктор Петров и глава администрации Ельца Евгений Боровских. Кроме того, награды получили организаторы добровольческого движения Карина Кочанкова, Надежда Бухтинова, Евгения Топильская и Юлия Демина. Также Благодарственным письмом отмечено региональное управление молодежной политики.

Игорь Артамонов рассказал, что в первом общероссийском онлайн-голосовании на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору территорий для благоустройства в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» Липецкая область представила 79 общественных пространств в восьми городах. «Подобный формат показал свою востребованность и актуальность, ведь число проголосовавших жителей региона превысило 143 тысячи человек», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В свою очередь Максим Егоров отметил, что Липецкая область очень ответственно отнеслась к проведению онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. «Вы внесли значительный вклад в общее число россиян, отдавших свои голоса за проекты городских пространств, в целом это сделали более 10 миллионов человек по всей стране. Большое спасибо помогавшим в информировании о голосовании волонтерам, их было в регионах около 32 тысяч человек. Мы будем продолжать вместе с жителями улучшать городскую среду, и их мнение очень важно для нас», – сказал Максим Егоров, поблагодарив команду Игоря Артамонова за помощь и поддержку.

В Липецкой области более 500 добровольцев в ходе прошедшего этой весной онлайн-голосования ежедневно работали в торговых центрах, парках, МФЦ, а также в высших учебных заведениях и на крупных предприятиях, всего в 76 локациях, помогая всем желающим проголосовать через планшеты или телефоны за благоустройство конкретной набережной, пешеходной улицы или сквера. Все волонтеры ранее также отмечены благодарственными письмами Минстроя России.