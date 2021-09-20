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Горожане

У нее такой подход: чтоб и хобби и доход

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Ельчанка Виктория Малышева вот уже 16 лет увлечена кондитерским делом, это ее хобби.

Она начинала печь для друзей и родственников, чтобы порадовать близких. Признается, что всегда стремилась к совершенству и проводила на кухне целые дни, дабы сделать идеальный десерт. Со временем Вика поняла, что это хобби может послужить для нее источником небольшого заработка. Она даже прошла онлайн-курсы в кондитерской школе.


Виктория Малышева с одним из своих произведений.

Набравшись опыта, девушка вместе с ним приобретала постоянных клиентов и авторитет хорошего кондитера, завела собственную страничку в Instagram.

Для Виктории кулинарное искусство превратилось в дело жизни. Она не перестает развиваться и совершенствовать навыки, а ее восхитительные изделия пользуются у ельчан спросом.

Екатерина ЛАПУНОВА студентка ВГУ.

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