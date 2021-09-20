Доброволец Артем Климков

Ученик школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Артем Климков вступил в местный отряд добровольцев «На позитиве» несколько лет назад. Он не раз участвовал в разных волонтерских акциях и мероприятиях.

Парень считает это важным делом своей жизни. Вместе с единомышленниками он организует концерты и спектакли, которые пользуются популярностью у учащихся школы. Например, в прошлом году ребята таким образом разнообразили тематическую неделю «Дорогами Великой Победы», которая прошла в учебном заведении и посвящалась Великой Отечественной войне. А самым запоминающимся выступлением стал для него концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Волонтерство принесло Артему Климкову одно из первых его достижений. Он стал полуфиналистом конкурса «Доброволец России-2020». Парень считает, что эта деятельность, своего рода стимул, мотивирующий все общество меняться к лучшему.