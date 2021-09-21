ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛНОТЫ РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИИ ГРАЖДАН О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из основных направлений оперативно-служебной деятельности Елецкого ЛО МВД России на транспорте является укрепление состояния учетно-регистрационной дисциплины в соответствии с нормативными правовыми документами.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Заявления и сообщения принимаются независимо от места и времени их совершения. В соответствии с требованиями УПК РФ при приеме сообщения о происшествии заявителю выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем данное сообщение, а также регистрационный номер и дата регистрации сообщения. Талон состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют одинаковый регистрационный номер. Заявитель расписывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в органах внутренних дел, где нет дежурных частей сообщения о происшествии обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел, которые действуют в соответствии с требованиями, установленными законом Российской Федерации «О полиции» и Инструкцией «О порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

В административных зданиях органов внутренних дел вывешены стенды, на которых размещены выписки и положения УПК России и иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок приема сообщений о происшествиях, служебные номера телефонов и адреса должностных лиц, по которым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или отказом в приеме сообщений о происшествиях.

По результатам рассмотрения сообщения, информация о решениях по заявлениям и сообщениям в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.

Елецкий линейный отдел напоминает, что в органах МВД России осуществляется прием, регистрация и разрешение следующих заявлений: о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии. Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ.

Все сообщения круглосуточно принимаются в дежурных частях по телефонам: Линейное отделение полиции на ст. Липецк: 8 (4742) 34-06-16, Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте: 8 (47467) 4-02- 65, 7-22-88.

Заявитель имеет право обжаловать действия сотрудников органов внутренних дел, связанные с принятием и рассмотрением заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и иных происшествиях и принятия по ним решений:

Начальнику Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте полковнику полиции Дмитриеву Юрию Алексеевичу (тел: 7-25-92);

в Липецкой транспортной прокуратуре, тел. 8 (4742) 24-93-33; в городе Ельце тел. 8 (47467) 7-52-36.

Также информируем, что заявления (сообщения) о преступлении, об административных правонарушениях, о происшествиях целесообразно подавать в дежурную часть территориального органа внутренних дел, по месту совершения правонарушения. Так как, заявления (сообщения), поступившие в дежурную часть ОМВД по иной территории, передаются на рассмотрение в территориальные органы внутренних дел области по месту совершения правонарушения, что приводит к значительным временным затратам на принятие процессуальных решений.Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте