Игорь Артамонов: Нужно увеличить штрафы тем, кто не открывает дверь газовикам

Какие меры принимаются для того, чтобы случившаяся 11 сентября в елецком поселке Солидарность трагедия не повторилась? Об этом говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков, основная проблема, с которой сталкиваются газовики, – невозможность попасть в квартиры жителей для проверки оборудования.

Как показывает практика, двери проверяющим не открывают те, кто сам подключил приборы или же сделал в квартире перепланировку и переустановку газового оборудования. Собственники, которые не пускают газовиков, получают уведомления. Всего таких в 2020 году направлено порядка 50 тысяч.

– Необходима законодательная инициатива, которая увеличивала бы штрафы и ответственность к квартиросъемщикам, мешающим проведению планового технического обслуживания газового оборудования, – отметил Игорь Артамонов.

На сегодняшний день техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования проведено почти в 250 тысячах квартир и домовладений. Это свыше 83% от запланированного объема.

А пока изменения находятся в стадии разработки, глава региона призвал руководителей контролирующих органов и силовых структур к более тесному взаимодействию с газовиками во время проверок.