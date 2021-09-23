новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

ОЦКНТ принял первых посетителей по «Пушкинской карте»

0 1

В областном центре культуры, народного творчества и кино прошла интерактивная экскурсия по инновационной программе «Пушкинская карта». Студенты первого и второго курсов Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова посетили выставку  «Нитка витая да глина живая»,  мастер-классы и посмотрели кинофильм.

Основу экспозиции составила керамика Петра Космакова, выполненная в традициях липецкого гончарства. Органичным дополнением стали работы лебедянских мастеров Ольги и Вячеслава Червяковых. Студенты смогли внимательно рассмотреть плетёные и тканые пояса, домотканые полотна. Часть изделий выполнена на ткацком стане. Главный специалист по фольклору Ирина Захарова  рассказала о традиционных народных промыслах и ремёслах. Затем ребята посетили мастер-классы. Каждый участник смог не только проникнуться атмосферой творчества лебедянских мастеров, узнать особенности народной символики на тканых изделиях, но и своими руками изготовить традиционные пояса и сувениры-обереги на память. После ребята посмотрели документально-образовательный фильм о секретах изготовления традиционной романовской игрушки.

Проект «Пушкинская карта» стартовал в России 1 сентября. Воспользоваться программой «Пушкинская карта» в Липецкой области могут 89425 человек в возрасте от 14 до 22 лет. Оплатить билеты можно, используя стартовый номинал карты в размере 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца этого года. Получить карту можно через мобильное приложение Госуслуги. Культура.

 «Работа с молодёжью находится в числе приоритетных направлений деятельности областной власти. Новая программа поддержки предоставит дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Руководитель хлевенского лицея борется за победу в конкурсе…

Липецкие и барнаульские актеры в честь 100-летия своих…

Капитальный ремонт начинается в Данковской районной больнице

Игорь Артамонов обсудил реализацию новых проектов с…

Игорь Артамонов: Нужно увеличить штрафы тем, кто не…

1 из 75