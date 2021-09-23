ОЦКНТ принял первых посетителей по «Пушкинской карте»

В областном центре культуры, народного творчества и кино прошла интерактивная экскурсия по инновационной программе «Пушкинская карта». Студенты первого и второго курсов Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова посетили выставку «Нитка витая да глина живая», мастер-классы и посмотрели кинофильм.

Основу экспозиции составила керамика Петра Космакова, выполненная в традициях липецкого гончарства. Органичным дополнением стали работы лебедянских мастеров Ольги и Вячеслава Червяковых. Студенты смогли внимательно рассмотреть плетёные и тканые пояса, домотканые полотна. Часть изделий выполнена на ткацком стане. Главный специалист по фольклору Ирина Захарова рассказала о традиционных народных промыслах и ремёслах. Затем ребята посетили мастер-классы. Каждый участник смог не только проникнуться атмосферой творчества лебедянских мастеров, узнать особенности народной символики на тканых изделиях, но и своими руками изготовить традиционные пояса и сувениры-обереги на память. После ребята посмотрели документально-образовательный фильм о секретах изготовления традиционной романовской игрушки.

Проект «Пушкинская карта» стартовал в России 1 сентября. Воспользоваться программой «Пушкинская карта» в Липецкой области могут 89425 человек в возрасте от 14 до 22 лет. Оплатить билеты можно, используя стартовый номинал карты в размере 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца этого года. Получить карту можно через мобильное приложение Госуслуги. Культура.

«Работа с молодёжью находится в числе приоритетных направлений деятельности областной власти. Новая программа поддержки предоставит дополнительные возможности, позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.