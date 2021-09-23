Игорь Артамонов обсудил реализацию новых проектов с гендиректором Агентства стратегических инициатив

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня в Москве встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Обсуждались вопросы долгосрочного сотрудничества региона с АСИ, совместные проекты, результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В 2021 году Липецкая область повысила свои позиции и вошла в двадцатку лидеров, заняв 11 место.

«Это ещё раз подчёркивает, что инвестиционный климат Липецкой области один из лучших в России. Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между властью и бизнесом. За последние годы был принят целый ряд мер для улучшения инвестиционной и предпринимательской среды и мы будем дальше работать над поддержанием наших позиций в Национальном рейтинге», — отметил глава региона.

Также акцент в ходе встречи был сделан на вопрос в обеспечении предприятий Липецкой области необходимыми кадрами. В регионе уже выстроена система профессиональных квалификаций. Игорь Артамонов отметил, что это один из самых масштабных социальных проектов современной России, затрагивающий интересы каждого жителя, а также основной инструмент регулирования качества подготовки кадров и управления персоналом. Глава области назвал обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами одной из важнейших задач власти и бизнеса.

«Нам важно уметь определять приоритеты, проектировать будущее, — подчеркнул Игорь Артамонов. — Мы активно этим занимаемся с 2018 года, внедряя Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разрабатывая программные продукты, реализуя совместные с Минтрудом РФ мониторинги востребованных профессий и специальностей, развивая инфраструктуру площадок, на которых можно проверить навыки и компетенции, повысить и подтвердить квалификацию».

Глава региона добавил, что власти, системе образования и бизнес-сообществу необходимо быть партнёрами, чтобы все работодатели Липецкой области активно включились в запущенный механизм — проект «Кадровая потребность региона».

В целях мониторинга профессионально-квалификационной структуры рабочих мест работодателей и прогнозирования кадровой потребности в Липецкой области запущен проект «Формирование стратегической потребности региона в кадрах», что позволит выстраивать образовательные программы учебных заведений под потребности работодателей.

Игорь Артамонов также отметил, что в регионе разрабатывается новая стратегия, основанная на ESG принципах. «В области несколько десятков европейских компаний, которые успешно развиваются. Мы хотим, чтобы в наш регион приходили компании, которые ведут бизнес на принципах ESG или принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления. Это важно для наших жителей, а значит, важно для нас», — прокомментировал Игорь Артамонов.