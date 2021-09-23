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Капитальный ремонт начинается в Данковской районной больнице

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Продолжается модернизация Данковской районной больницы. В медучреждении приступают к капитальному ремонту кабинетов травматолога, хирурга, перевязочного кабинета и гипсовой, а также зоны ожидания для пациентов. Работы проведут в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование — из федерального и областного бюджетов.

«Модернизация региональной сферы здравоохранения под моим личным контролем постоянно. За последние несколько лет проделана большая работа. В регионе ремонтируются и строятся медучреждения, обновляется автопарк, закупается медицинская техника. Особенно важно, что в сельской местности медобслуживание выходит на качественно новый уровень», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Летом в больнице заменили все окна. В прошлом году по проекту «Бережливая поликлиника» в медучреждении реконструировали регистратуры поликлиники и детского отделения, приобрели новую мебель, стеллажи, стойки для администраторов, выделили зоны комфортного пребывания для пациентов, оборудовали колл-центр, приобрели инфоматы с комплексным оборудованием, мониторы и оргтехнику. Для маломобильных пациентов при входе в поликлинику был установлен пандус, выделено отдельное окно регистратора с низкой стойкой.

Поликлиника данковской больницы обслуживает более 24 тысяч взрослых и шесть тысяч детей. В медицинской организации оказывают стационарно-поликлиническую помощь 59 врачей.

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