Липецкие и барнаульские актеры в честь 100-летия своих театров обменялись сценами

Гастроли Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина начинаются сегодня на сцене Липецкого государственного академического театра имени Л.Н. Толстого. Оба театра в нынешнем году отмечают 100-летие.

В честь знаменательного события артисты решили обменяться сценами. Липчане отправились с гастролями в Барнаул и сегодня там начнут показ спектаклей. Идея получила поддержку Министерства культуры России и Федеральной программы «Большие гастроли».

Алтайский театр в Липецке будет гостить 23-26 сентября. За это время на суд липчан будет представлено пять постановок: «Укрощение строптивой» У. Шекспира, «Приключения Чиполлино» Дж. Родари, «Зойкина квартира» М. Булгакова, «Кроткая» Ф. Достоевского, «Квадратура круга» В. Катаева. Просмотр всех гастрольных спектаклей доступен по программе «Пушкинская карта».

Глава региона Игорь Артамонов, поздравляя в начале июня Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого с вековым юбилеем, отметил, что эти 100 лет были не самыми простыми. История театра началась в трудные послереволюционные годы. Потом была Великая Отечественная, когда артисты отправились на фронт. «Но труппа всегда продолжала служить искусству, делала зрителей лучше, сеяла доброе-вечное», – подчеркнул Игорь Артамонов.