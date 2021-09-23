Руководитель хлевенского лицея борется за победу в конкурсе «Директор года России»

Завершился отборочный этап всероссийского конкурса «Директор года России», который успешно преодолел представитель Липецкой области. Всего в профессиональном смотре приняли участие более 700 человек из разных уголков страны.

Как сообщили в региональном управлении образования и науки, отборочный этап включал два тура. Сначала участники в формате онлайн отвечали на 40 вопросов по направлениям профессиональной деятельности директора школы. А затем оценивались их достижения, представленные в электронном портфолио.

В основной (очный) тур прошли 30 конкурсантов, набравшие наибольшее количество баллов. В их число вошел директор лицея районного центра Хлевное Сергей Пожидаев. Учебное заведение он возглавляет уже 13 лет. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Основной тур пройдет в День учителя, 5 октября, в Московской области. Участники соревнования покажут свои профессиональные и творческие способности. Их ждут выступления в формате TED, участие в пресс-конференции, проведение педсовета для незнакомых учителей и решение профессиональной задачи. Имя победителя объявят на торжественной церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце 10 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования. Учредителем конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации.