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Новое оборудование получат медучреждения Липецкой области

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Медицинские учреждения Липецкой области до конца 2021 года в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения получат 21 единиц  оборудования, сообщает региональное управление здравоохранения.

Пять цифровых рентгеновских аппаратов для флюорографии легких будут направлены в Добринскую, Лев-Толстовскую, Становлянскую, Тербунскую и Хлевенскую районные больницы. Четыре цифровых маммографических аппарата получат Лебедянская и Хлевенская больницы, а также  Елецкая городская больница № 2 и Липецкая горбольница № 3 «Свободный сокол». Шесть цифровых рентгеновских аппаратов будут направлены в Грязинскую (2 штуки),  Становлянскую, Усманскую, и Липецкую районные больницы и  в Елецкую городскую больницу № 2. Шесть аппаратов для ультразвуковых исследований будут закуплены для Грязинской центральной районной больницы, Елецкой городской детской больницы и Липецкой городской поликлиники №2.

Как отмечают в управлении здравоохранения, это позволит достичь максимального результата в целях повышения качества оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения как городскому, так и сельскому населению региона. В целях оснащения материально-технической базы медицинских организаций Липецкой области, уже поступили и введены в эксплуатацию 27 единиц медицинского оборудования, в том числе 15 аппаратов для ультразвуковых исследований, 11 эндоскопов и анализатор газов крови.

«Модернизация учреждений здравоохранения и оснащение их современной техникой в числе основных приоритетов нашей работы по улучшению качества жизни людей. Это повышает качество медицины, позволяет проводить важные исследования и своевременную диагностику, вовремя выявлять и лечить заболевания», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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