Юные инспекторы движения из Липецкой области поделились опытом на всероссийской «Большой перемене»

Активизация работы отрядов ЮИД, поиск новых, интересных форм деятельности юных инспекторов движения – одна из важнейших задач всероссийской Недели дорожной безопасности, участие в которой принимают и липецкие школьники. Этому была посвящена видеоконференция «Большая перемена». Ее организовала главный редактор федерального печатного издания «Стоп-газета» Алла Суражевская, главной темой стало развитие и укрепление пресс-центров отрядов ЮИД как одного из главных пропагандистских, информационных и организационных каналов этого движения.

Среди регионов, которые были заслушаны на видеоконференции, не случайно оказалась Липецкая область. Пресс-центр ЮИД в Липецкой области был создан одним из первых в России. Сегодня практически в каждом муниципальном образовании Липецкой области действуют свои пресс-центры. Руководитель региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что воспитание законопослушных участников уличного движения с самого раннего возраста и предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота власти. «Администрация Липецкой области активизировала усилия в этой сфере, реализуя масштабные просветительские и образовательные программы», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Ребята из пресс-центра ЮИД Липецкой области совместно с педагогами и автоинспекторами участвуют в разнообразных пропагандистских акциях, о своих достижениях они активно информируют сверстников в социальных сетях, готовят материалы в школьные стенгазеты и на сайты, печатаются в областных и всероссийских изданиях. Среди них немало победителей и призеров профильных региональных и всероссийских конкурсов, слетов и олимпиад. На липецких радиостанциях выходят тематические передачи «Все по правилам» и «Ребячий патруль». На этой встрече их ведущие Дмитрий Корнеев и Эвелина Азарова, а также редактор пресс-центра из Добринского района Полина Зимина представляли наш регион.

Прямой эфир проводился из регионального Центра дополнительного образования, его компьютерного подразделения IТ-куб. Липчане проинформировали участников видеоконференции о деятельности отрядов юных инспекторов и, в частности, рассказали о тематической игре «Умники и умницы ЮИД», которая проводится как на муниципальном, так и на областном уровнях. Необычные вопросы этой игры заставляют школьников более серьезно заняться изучением различных аспектов транспортной безопасности.

В целом участники встречи высказали удовлетворение от работы в подобном формате. Они смогли узнать немало нового, интересного и полезного о деятельности своих друзей в различных российских регионах. А значит юидовская работа получит новый импульс, движение еще активнее станет пополняться молодежью, желающей способствовать позитивным изменениям на наших трассах, отметили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.Другие новости24.09.2021 15:20Романтический триллер и мистическую комедию покажут липчанам актеры из Белоруссии24.09.2021 15:14Фонд капитального ремонта Липецкой области получает три варианта федерального финансирования24.09.2021 14:37Четыре библиотеки в Липецкой области станут модельными в 2022 годуНавигация сайта