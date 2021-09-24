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Четыре библиотеки в Липецкой области станут модельными в 2022 году

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Библиотеки Липецкой области стали победителями в конкурсном отборе среди 78 субъектов Российской Федерации на создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Отбор прошли два учреждения из Липецка (библиотека имени С.А. Есенина и библиотечно-информационный центр «Левобережный») и два — из Ельца (библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и детская библиотека «Лучковская»). На их модернизацию из федерального бюджета будет выделено 25 млн рублей, сообщает региональное управление культуры и туризма.

В 2021 году Петровская библиотека Добринского района стала первой сельской модельной библиотекой в регионе. Также Министерство культуры РФ одобрило заявки ещё четырех библиотек Липецкой области: центральной и детской в Чаплыгине, в посёлке Лев Толстой и в селе Чернава Измалковского района. Они станут модельными и откроют свои двери для читателей до конца 2021 года. Общая сумма финансирования – 30 млн рублей.

«Во все времена библиотеки выполняли значимую общественную, информационную и просветительскую миссию, — подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И сегодня, в век бурного развития информационно-коммуникативных технологий, библиотеки стремительно меняют свой облик, становятся многофункциональными культурными центрами». 

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