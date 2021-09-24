Единый урок краеведения пройдёт в школах региона

Единый урок краеведения пройдет во всех школах региона 27 сентября в рамках празднования Всемирного дня туризма. Об истории развития и становления нашего края расскажет Александр Клоков, историк-краевед, педагог, общественный деятель, председатель Липецкого областного краеведческого общества, почетный гражданин Липецка.

«Изучать историю своего края необходимо. Это важно не только для саморазвития, но и для сохранения уникальных традиций и объектов культурного наследия», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

У Липецкой области интереснейшая история и высокий туристический потенциал. Такие природные красоты, как заповедник Галичья гора, Воргольские и Кураповские скалы, река Красивая меча привлекают туристов со всей страны. Как и самобытные города. Древний Елец, Данков и Лебедянь.

«Самое интересное в жизни – это узнавать новое и читать книги. Чтобы что-то увидеть, не надо ехать за тридевять земель, все рядом. Просто нужно знать историю своей малой родины. А в этом вам помогут книги, изданные местными краеведами и путешествия по Липецкой Земле», — отмечает Александр Клоков.

По территории нашей области проложено много туристических маршрутов, которые связаны со школьной программой. Центр развития культуры и туризма организует тематические и образовательные туры для детей, а также профориентационные экскурсии на предприятия области. Больше информации на Липецком туристическом портале https://liptur.ru/ru/ и в группе https://vk.com/lipsobtur.