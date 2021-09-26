Мэры Липецка и Ельца рассказали о своих «местах силы»

В ближайший понедельник, 27 сентября, во всем мире отмечается День туризма. Накануне праздника всех причастных к этой сфере поздравил глава региона Игорь Артамонов и рассказал о своих любимых местах в Липецкой области.

К эстафете поздравлений он пригласил присоединиться мэра Липецка Евгению Уваркину и мэра Ельца Евгения Боровских.

Евгения Уваркина присоседилась к поздравлениям и рассказала о своем «месте силы». Это природный парк Олений.

«Одна из природных жемчужин липецкой земли – парк Олений который раскинулся всего в 100 километрах от Липецка, в Краснинском районе, на территории в 1500 гектаров. Здесь живут редкие животные, птицы и насекомые, растут удивительные травы, кустарники, деревья и грибы. Только последних здесь 373(!) вида. Но главным хозяином земель по праву считается олень. Косули, европейская лань, муфлоны, бобры, лисицы, куницы, заяц русак, сурки, перепел, тетеревятник… Кого здесь только не встретишь… И всё это в естественных природных условиях, без вольеров и искусственных загонов. За животными внимательно и аккуратно, так, чтобы не мешать им, следят сотрудники парка, они охраняют пространство, бережно воссоздают и, конечно, знакомят с этой красотой туристов.



Для меня Олений – это не просто парк. Это место силы. Пространство с невероятной энергетикой, которая заряжает тебя, помогает раскрывать свой внутренний потенциал и отпустить всё плохое. Здесь я достигаю максимального единения с природой, погружаюсь в себя и свои ощущения, отдыхаю душой.», написала глава Липецка.

Евгений Боровских также поздравил всех причастных с праздником и рассказал о том, что его «местом силы» стал Елец.

«Спешу расстроить тех, кто предположил, что это притворная позиция, продиктованная занимаемой мной должностью. Абсолютно искренне заявляю: Елец для меня – лучшее место нашего региона! За годы своей богатой истории город накопил множество уникального культурного, ремесленного и архитектурного наследия, духовной силы, традиций служения Отечеству, предпринимательства и самоуправления. Все это содержит в себе удивительную мудрость наших предков. Внимательно всмотревшись в историю Ельца, можно найти ответ на любой жизненный вопрос. Только в Ельце, окунувшись в его атмосферу, на уровне осязания чувствуешь поддержку города, наполняешься его силой. Убежден, любой человек, который хочет испытать подобные чувства, должен посетить наш удивительный город.



К другим любимым местам нашей области могу без сомнения отнести самобытный археологический парк «Аргамач», первоклассную базу отдыха «Казаки» с конными прогулками, усадьбу «Казанский луг» с контактным зоопарком и спа-отелем на молоке, а также усадьбу «Полибино» с его пока ещё неотреставрированным дворцом и водонапорной башней В.Г. Шухова.», написал елецкий мэр.