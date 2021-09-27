Коллективный стенд липчан представлен на международной выставке «Индустрия детских товаров»

Международная выставка «Индустрия детских товаров», в которой приняли участие и представители Липецкой области, в 26 раз состоялась в столичном «Экспоцентре». Масштабную экспозицию представили более 550 компаний из 14 стран и 26 российских регионов.

«Мир детства» – это крупный выставочный проект индустрии детских товаров России и государств – участников СНГ. Он объединяет профессионалов, которые производят и закупают качественную продукцию. Это ежегодное место деловых встреч экспертов рынка по производству, продвижению, продажам и развитию индустрии детских товаров.

Участие в выставке четырех липецких компаний малого и среднего бизнеса организовала АНО «ЦПЭ Липецкой области». На коллективном стенде были представлены известные за пределами нашего региона липецкие компании: ИП Лутовинова (НаследникЪ Выжанова), ООО «Кружевной край», ООО «Компания Игрушки», ИП Орехова. Липецкую делегацию возглавила начальник Центра поддержки предпринимательства, вице-президент Липецкой торгово-промышленной палаты Наталья Родионова, которая отметила большой интерес к продукции липецких компаний.

В рамках выставки участники достойно презентовали свою продукцию, ознакомились с новинками ведущих производителей и поставщиков детских товаров, смогли найти новые контакты и расширить географию продаж своей продукции. По итогам работы всем были вручены дипломы и памятные сувениры. «Малый и средний бизнес имеет огромный потенциал развития, это путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».