«Параллели» завоевали золото и серебро на инклюзивном фестивале в Крыму

Липецкий театр танца «Параллели» одержал победу на инклюзивном фестивале «Dance Transform», который прошёл в Крыму. Маленькие танцоры из групп, объединяющих детей с нарушением слуха и обычных ребят, стали обладателями двух наград – золота и серебра, сообщает Lipetskmedia.

«Театр танца «Параллели» признан и любим не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Артисты в очередной раз доказали, что у творчества нет границ, а вера в себя и любовь к жизни помогают делать невозможное. Уверен, что впереди у «Параллелей» много больших достижений, на пути к которым мы их обязательно поддержим», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В фестивале также участвовали инклюзивные хореографические коллективы из Москвы и Московской области и Симферополя. Всего более 70 танцоров с особенностями здоровья и танцующих волонтёров. В программе фестиваля были соревнования среди детей, юниоров и взрослых танцоров в четырёх направлениях: современный, эстрадный, народный, бальный танцы.