Площадь лесов увеличилась в Липецкой области и еще 13 российских регионах

Больше лесов стало в 14 российских регионах, в том числе и Липецкой области. Как сообщает Рослесинфорг, кроме нашего региона, лесистость увеличилась в Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Республике Чувашия, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской и Курганской областях.

«В этих субъектах увеличение площади, покрытой лесом, составило от 500 гектаров до 57,9 тысячи гектаров, в том числе за счет работ по искусственному и содействию естественному лесовосстановлению. На этих территориях в 2020 году совокупно было высажено 5,5 млн штук сеянцев и саженцев лесных деревьев. Примерно 20% прироста приходится на деятельность человека по возобновлению лесов, а оставшиеся 80% – на естественные процессы», – пояснили в ведомстве.

В Липецкой области увеличение покрытых лесом земель произошло за счет своевременного восстановления горельников 2010 года хозяйственно-ценными древесными породами, уточнили в управлении лесного хозяйства региона. «Это сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза повислая. А также за счет перевода несомкнувшихся лесных культур в земли, занятые лесными насаждениями, и создания защитных лесных насаждений площадью 24,2 тысячи гектаров с 2005 года по 2021-й на малопродуктивных и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий в рамках исполнения государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области», – добавили в управлении. В результате проведенных работ лесистость Липецкой области повысилась на 1,5% и на 1 января 2021 года составила 8,7%.

«Лес – это живой организм и ему необходима забота, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия, увеличение лесистости – важная экологическая задача, которая в регионе успешно решается. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области».