новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Данковский краеведческий музей станет ближе к звёздам

0 3

Передвижная тематическая выставка «Ближе к звёздам!» откроется в Данковском краеведческом музее в рамках международного выставочного проекта «АРТ-ИНТЕРКОСМОС XXI век». В экспозиции – графические и живописные произведения известных современных мастеров, работающих в жанре космизма, космического символизма и изобретательной космической фантастики.

Полотна демонстрировались в Мемориальном музее космонавтики на ВДНХ, в Доме космонавтов, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и в других известных залах Москвы. В Данковском краеведческом музее выставка будет проходить в рамках «Гагаринского года».

«Космос интересен во всех его проявлениях, в том числе и в произведениях художников. Посещение подобной экспозиции – ещё один повод вспомнить великую историю нашей космонавтики и открыть для себя новые грани искусства», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Открытие экспозиции состоится 28 сентября. Начало – в 10:00. Посетить выставку можно до 10 октября.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов принял участие в совещании депутатов…

Жители Усманского района к концу года получат новую дорогу и…

Липчанка Анастасия Сатина завоевала серебро на чемпионате…

Площадь лесов увеличилась в Липецкой области и еще 13…

«Параллели» завоевали золото и серебро на инклюзивном…

1 из 77