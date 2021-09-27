Данковский краеведческий музей станет ближе к звёздам

Передвижная тематическая выставка «Ближе к звёздам!» откроется в Данковском краеведческом музее в рамках международного выставочного проекта «АРТ-ИНТЕРКОСМОС XXI век». В экспозиции – графические и живописные произведения известных современных мастеров, работающих в жанре космизма, космического символизма и изобретательной космической фантастики.

Полотна демонстрировались в Мемориальном музее космонавтики на ВДНХ, в Доме космонавтов, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и в других известных залах Москвы. В Данковском краеведческом музее выставка будет проходить в рамках «Гагаринского года».

«Космос интересен во всех его проявлениях, в том числе и в произведениях художников. Посещение подобной экспозиции – ещё один повод вспомнить великую историю нашей космонавтики и открыть для себя новые грани искусства», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Открытие экспозиции состоится 28 сентября. Начало – в 10:00. Посетить выставку можно до 10 октября.