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Липчанка Анастасия Сатина завоевала серебро на чемпионате EuroSkillsGraz 2021

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Национальная сборная WorldSkillsRussia заняла первое место по результатам общекомандного зачёта на чемпионате EuroSkillsGraz 2021, завоевав 13 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. В числе победителей – липчанка Анастасия Сатина. Она впервые принесла сборной серебряную медаль в компетенции «Малярные и декоративные работы». Это вторая медаль выпускников Липецкого индустриально-строительного колледжа. На чемпионате EuroSkills Budapest 2018 золото в компетенции «Сварочное производство» завоевал Владимир Бабошкин.

«Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Чемпионат по профессиональному мастерству EuroSkillsGraz 2021 – крупнейшие международные соревнования для молодых людей в возрасте до 25 лет. Они проводятся каждые два года в одной из 31 страны – участницы WorldSkills Europe. Сборную России представляли 57 конкурсантов из 15 регионов страны. Они приняли участие в соревнованиях по 48 компетенциям.

В 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству. EuroSkills St Petersburg 2023 пройдёт с 16 по 20 августа в Северной столице. Первенства по стандартам WorldSkills в России проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

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