Жители Усманского района к концу года получат новую дорогу и отремонтированный мост

Завершается капитальный ремонт семи километров автодороги Девица-Никольские Выселки в Усманском районе. Участок находится на границе с Воронежской областью. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

У старой дороги практически не было основания, поэтому здесь понадобился капитальный ремонт. Подрядчик – компания «ДСУ-1 г. Рогачёв» – убрал старый асфальт, провёл земляные работы, смонтировал водопропускную трубу, устроил основание из песка и двух слоёв шлака с использованием геосетки, уложил двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 20 сантиметров. Вдоль проезжей части по территории села Девица теперь тянутся тротуары с обустроенными проездами к домам. Вскоре будет завершён монтаж линии наружного освещения, которую построили на средства регионального бюджета.

«Для жителей села Девица – это настоящее счастье, – говорит глава сельского поселения Валентина Требунских. – Сколько лет мы ждали эту дорогу, она ведь через всё село проходит, возле неё расположены и школа, и детсад, и сельская администрация, и фельдшерский пункт. Село у нас крупное, много школьников, часть которых приезжает из Никольских Выселок. Теперь и школьный маршрут будет безопасным».

Параллельно с ремонтом дороги в этом году в селе в рамках региональной программы капитально ремонтируют мост через реку Девица. Таким образом, к концу года здесь планируют сдать три объекта: дорогу, линию освещения и переправу.

«За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.