Завершается прием журналистских работ на конкурс «В фокусе – детство»

Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство», в котором могут принять участие и липчане, выходит на финишную прямую. Работы журналистов, вышедшие в федеральных, региональных и муниципальных СМИ, принимаются до 1 октября 2021 года включительно.

«В фокусе – детство» – один из значимых и очень популярных проектов Фонда поддержки детей. Этот творческий конкурс уже 12 год объединяет талантливых социальных журналистов нашей страны, фокус профессионального внимания которых «наведен» на судьбы детей и семей с детьми, оказавшихся по разным причинам в трудной жизненной ситуации. Это конкурс для тех, кто считает, что журналистику не зря называют четвертой властью. Для тех, кто стремится в своих материалах акцентировать внимание на конструктивном решении сложных социальных проблем. А самое главное – старается донести до аудитории, что в жизни семей с детьми, оказавшихся на грани бедности, детей-сирот, детей с инвалидностью, подростков, находящихся в конфликте с законом, дружественная среда, доброжелательное отношение живущих рядом людей, а также профессиональная помощь специалистов сферы поддержки семьи и детства могут многое изменить.

Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов не раз отмечал, что у липецкой прессы огромный потенциал. «Об этом говорят многочисленные победы на престижных творческих конкурсах, благодаря которым липецкая школа журналистики получила высокое признание. Но главное, что должно отличать представителей средств массовой информации, – это обостренное чувство личной ответственности и объективность», – считает Игорь Артамонов.

О старте XII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» Фонд поддержки детей объявил в марте 2021 года. Сейчас региональные организационные комитеты завершают прием заявок от журналистов региональных и муниципальных СМИ. Лучшие работы будут определены в регионах и направлены на федеральный тур до 8 октября. Материалы журналистов федеральных СМИ, а также авторов, в чьих регионах оргкомитет не создан, до 5 октября принимают организаторы конкурса на электронную почту kcj_fond@mail.ru.

На федеральном этапе авторов лучших работы определит компетентное жюри, в состав которого войдут представители журналистского сообщества и ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детства. Жюри ХII Всероссийского конкурса «В фокусе – детство» приступит к оценке работ после 15 ноября.

В конкурсе 2021 года предлагаются 4 основные и 4 специальные номинации.

Основные номинации:

– «Многодетная Россия» – оцениваются материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной; укреплению семейных традиций; успешным практикам помощи семьям и детям; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.

– «Дорогой безграничных возможностей» – оцениваются материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

– «Работа над ошибками» – материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; материалы о работе служб примирения (медиации), развитии наставничества в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, добровольческих инициативах, направленных на профилактику преступности несовершеннолетних.

– «Выйти в плюс» – материалы, освещающие практики поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения (в том числе с заключением социального контракта); материалы об эффективных технологиях оказания помощи малообеспеченным семьям; материалы о родителях, которые добились профессионального успеха, организовали собственный бизнес или создали НКО.

Специальные номинации:

– «Я – родитель» – материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми; советы и лайфхаки для родителей о воспитании детей разного возраста, психологических проблемах, с которыми сталкиваются родители и дети; материалы, помогающие построить гармоничные детско-родительские отношения, конструктивно разрешать конфликтные ситуаций без криков и наказаний, наносящих ущерб психике ребенка.

– «10 лет доверия» – материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и его вкладу в решение актуальных проблем – детско-родительские конфликты, подростковые суициды, буллинг и кибербуллинг и других.

– «Жизнь замечательных семей» – материалы, освещающие проведение Всероссийского конкурса «Семья года» на региональном и федеральном этапе. Материалы о семьях-участниках и победителях конкурса.

К названным трем спецноминациям, учреждаемым ежегодно, в этот раз добавлена еще одна:

– «Помощь в новом формате» – материалы, посвященные реализации в регионах при поддержке Фонда инновационных инфраструктурных проектов по созданию микрореабилитационных центров и служб «Семейная диспетчерская».

На конкурс приглашаются авторы, чьи материалы размещены в средствах массовой информации (печатные издания, интернет-СМИ, теле- и радиокомпании) в период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года. К участию в конкурсе также принимаются материалы, созданные студентами факультетов журналистики и юными журналистами 13-17 лет. Также на конкурс принимаются работы подростков, находящихся в воспитательных колониях.

Подробнее о XII Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство», правилах участия и требованиях к оформлению электронного пакета документов можно узнать из Положения о конкурсе. По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по электронной почте kcj_fond@mail.ru.