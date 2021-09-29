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Курсы в Центре профмастерства прошли более 100 учителей Липецкой области

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125 учителей Липецкой области приступили к освоению программ дополнительного профессионального образования. В разработке образовательного контента курса участвовали ведущие специалисты регионального института развития образования, Центра поддержки одаренных детей «Стратегия», Липецкого государственного технического университета, лучшие учителя области. 

Электронные курсы размещены на образовательной платформе Stepik и предполагают самостоятельное изучение видеолекций, выполнение заданий, прохождение тестов. Очный образовательный интенсив проходит на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства и включает в себя лекционные занятия, практикумы, стажировки с обучающимися, круглые столы, а также работу в цифровых лабораториях химии, физики и биологии.

 «В Липецкой области сильные педагоги.  Развитие сферы образования всегда было и остаётся приоритетом в нашей работе. Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идёт в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Учителя активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Мы очень заинтересованы в их развитии», – подчеркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Планируется, что до конца 2021 года свою квалификацию смогут повысить более 750 педагогов Липецкой области. К 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов должны появиться в каждом регионе.

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