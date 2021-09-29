Лучшие пилоты России приедут на соревнования в Усманский район

Впервые на аэродроме Усмань-Шаршки пройдёт Чемпионат России по самолётному спорту, который станет главным национальным событием по высшему пилотажу на поршневых самолетах в 2021 году. Турнир продлится до 3 октября.

О своём желании принять участие в соревновании заявили сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Определять, кто из них достоин звания чемпиона России, будет бригада из опытных и заслуженных судей. Многие из них многократные призёры различных соревнований, абсолютных чемпионов Европы и Мира.

Задача у судей будет непростая – выбирать лучших из лучших. Сезон 2021 года показал высочайший уровень мастерства российских пилотов, который они продемонстрировали летом в Польше на 14-м Чемпионате Мира в классе Advanced, а также в Румынии на Чемпионате Европы в классе Intermediate. На обоих чемпионатах российские сборные завоевали все золотые медали.

Несмотря на то, что осеннее небо сентября сильно ограничило процесс тренировок перед чемпионатом, спортсмены серьёзно настроены на борьбу и победы. Они будут соревноваться в четырех классах: Лига Як-52, Intermediate, Advanced и Unlimited.

В числе участников – дважды абсолютный чемпион Мира на Як-52 (2012, 2014) Владимир Котельников, абсолютный чемпион Мира на Як-52 (2009) Александр Мякишев, чемпион мира на Як-52 в командном зачёте (2018) Михаил Безденежных, призёр чемпионата Европы (2019) и Мира (2016, 2021) Василий Плотников, призёры чемпионата Европы Сергей Зайцев, Иван Барсов, Александр Васильев, победитель Всероссийских соревнований Сергей Гуров.

Также о своём участии в чемпионате заявил единственный в истории соревнований по высшему пилотажу пятикратный абсолютный чемпион Европы, первый и пока единственный трёхкратный абсолютный чемпион мира, трёхкратный обладатель высшей пилотажной награды – переходящего Кубка Арести, двукратный абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр, 11-ти кратный абсолютный чемпион России Михаил Мамистов.