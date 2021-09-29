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Липецкий спортсмен с ОВЗ Павел Шматов – двукратный победитель кубка России по спортивному ориентированию

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Кубок России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата триумфально завершился для липецкого спортсмена Павла Шматова. Он стал победителем Кубка на дистанциях «точное ориентирование» (PreO) и «спринт» («TempO»), сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

Павел Шматов – заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию, многократный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, победитель Кубков и чемпионатов России.

«Мы гордимся достижениями наших спортсменов, которые, преодолевая себя, показывают пример всем нам. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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