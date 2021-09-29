Массовая вакцинация детей против гриппа началась в Липецкой области

Первая партия вакцины против гриппа в количестве 25 тысяч доз поступила в детские поликлиники Липецка, сообщает Lipetskmedia. В городской детской поликлинике №9 на улице Адмирала Макарова ежедневно вакцинируют около 25–30 детей разного возраста. Как рассказала заведующая поликлиникой, врач-педиатр Светлана Хромова, в этом году для бесплатных прививок детям впервые поступила вакцина «Ультрикс-квадри».

«Это четырёхвалентная вакцина отечественного производства. Она содержит компоненты сразу против четырёх штаммов гриппа – против двух штаммов А и против двух штаммов В, которые по прогнозам Всемирной организации здравоохранения будут циркулировать у нас этой зимой. Вакциной «Ультрикс-квадри» можно прививать детей, начиная с шести месяцев и до трёх лет, в этом возрасте её вводят в два приёма. Детям старше трёх лет вакцина вводится однократно», – пояснила Светлана Хромова.

В липецкой школе №4 учится 700 человек. Прививки от гриппа уже получили более 200 учащихся. О том, что есть возможность привиться от гриппа, родителей школьников оповестили ещё до начала прививочной кампании. Большинство из них дали согласие на вакцинацию детей. Школьный фельдшер Валентина Хромина приводит ребят на вакцинацию целыми классами.

«У нас многие родители приходят и просят, чтобы детям сделали прививку против гриппа. Мы им всё рассказываем: как прививают, какой вакциной. Так как я работаю в школе, то сама каждый год тоже прививаюсь от гриппа. И в этом году уже сделала, а кроме того ещё и ревакцинацию от ковида», – рассказала она.

Подъём сезонной заболеваемости гриппом в Центральном регионе России обычно начинается в ноябре, а её пик приходится на январь-февраль. На формирование иммунитета после прививки требуется около двух недель. Поэтому, по мнению врачей, оптимальное время для вакцинации – сентябрь-октябрь. Прививка даёт защиту от гриппа на период от шести до 12 месяцев.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает особую важность иммунопрофилактики, формирования у жителей региона доверительного отношения к вакцинации. «Иммунизация значительной части населения остаётся наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний», – подчёркивает Игорь Артамонов.