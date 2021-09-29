Сельский полумарафон в Тербунах проведет Дмитрий Губерниев

Впервые в райцентре Липецкой области – селе Тербуны – пройдет полумарафон «Тербунский рубеж». Он состоится 3 октября, организаторы — беговое сообщество LipetskRunning, создавшие Липецкий полумарафон и марафон, назвали его «Тербунский рубеж». Участникам предложат четыре дистанции на выбор, все атлеты получат медали, футболки и подарки от партнеров.

На полумарафон зарегистрировались участники из двух стран, 91 города, 19 субъектов РФ . Самому старшему атлету — 75 лет, младшему — 4 года. Ведущим станет Дмитрий Губерниев. Организаторы анонсируют множество сюрпризов. Это развлекательная программа, зоны для детей и взрослых в стартовом городке , уникальные футболки участникам, эксклюзивные бронзовые медали всем финишерам, подарки победителям и призерам, полевая кухня всем финишерам бесплатно.

«Тербунский рубеж» – это не только про спорт, но и про историю. Здесь в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют «малой Прохоровкой». Зимой 1942–1943 годов через Тербуны проходил стык между войсками Брянского и Воронежского фронтов, из этого района они начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу. «Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Выбрать дистанцию и зарегистрироваться можно, пройдя по ссылке. Телефон для СМИ и партнеров мероприятия – 89268583121 Ксения Казакова. Активисты Lipetsk Running уже в течение трех лет организуют полумарафоны, которые входят в пятерку лучших в России по версии забег.рф.