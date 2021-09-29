«Молодой предприниматель России — 2021» определился на региональном этапе конкурса

Победителей и финалистов регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2021» наградили в Центре «Мой бизнес» Липецкой области. В этом году заявок на конкурс поступило больше, чем в предыдущем, так как добавилось две номинации.

Номинация «Самозанятые» теперь есть и на федеральном этапе, а номинация «Международное предпринимательство» заявлена впервые на всех этапах. Все 15 липецких проектов отправлены на конкурс всероссийского уровня. Результаты будут известны в начале ноября.

«В Липецкой области созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия молодым предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности», — уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.