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Липецкие лесники заготавливают жёлуди для восстановления лесов

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Жители Липецкой области могут присоединиться к восстановлению лесов. Для этого даже не обязательно сажать деревья, достаточно присоединиться к акции по сбору желудей. Её проводит региональное управление лесного хозяйства в рамках областного проекта «Сохранение лесов». Сдать желуди можно в любой лесхоз по цене 18 рублей за килограмм, рассказывает ТРК «Липецкое время».

Сейчас в дубовых рощах работают сотрудники лесхозов, собирают самые крупные плоды. Под наиболее мощными и здоровыми дубами. «Жёлудь должен быть здоровым – светлым, без повреждений и гнили», – поясняет специалист Ленинского лесхоза Татьяна Яковлева.

В регионе заготавливают семена двух видов дуба – черешчатого и красного. Сбор ведут во всех девяти лесхозах. В планах – пять тонн. Сбор продлится до конца октября.

Весной жёлуди посеют в питомниках. За год саженцы должны подтянуться до 30 сантиментов. Ещё через год молодые дубы высадят на землях, непригодных для сельского хозяйства. «Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Результат этой работы окажет значительное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения».

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